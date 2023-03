Inzaghi si gioca molto col Porto. Ma la qualificazione potrebbe non bastare: Inter preoccupata

Che la sfida contro il Porto abbia un'importanza capitale per il futuro di Simone Inzaghi è cosa nota. Nelle ultime ore, però, sembra essere cresciuta la consapevolezza che i dubbi possano resistere a prescindere da quello che accadrà martedì in Portogallo. La preoccupazione in casa nerazzurra - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - è tangibile: arrivare nei primi quattro posti è vitale per la continuità aziendale e, di conseguenza, anche per quella sportiva del club. L'enorme distacco dal Napoli è un qualcosa di cui l’allenatore deve rispondere: la dirigenza è infatti convinta di aver allestito l'organico più forte della Serie A, e riteneva un obbligo quantomeno lottare fino all'ultima giornata con gli azzurri.