Inzaghi verso il Bayern: "Dalla prima a Palermo è stata una strada lunga e meritata"

vedi letture

Alla vigilia della delicatissima gara contro il Bayern Monaco, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato a Sport Mediaset. "Essere qui è un motivo di orgoglio per tutti noi, sappiamo il nostro percorso, quanto abbiamo lavorato per esserci. Ce la giocheremo nel migliore dei modi, affrontiamo i Campioni d'Europa e del Mondo. Servirà una grande gara con tantissimo entusiasmo, con la stessa umiltà che ci ha sempre contraddistinti. Prima delle ultime due di Bundes, venivano da sei vittorie consecutive parliamo della squadra migliore al mondo, mi concentro sulle nostre certezze più che sui loro punti deboli. Abbiamo qualche problema ma servirà una gara vera, da Lazio, con entusiasmo, si giocherà in 180'. E' passato tanto tempo dalla prima a Palermo, abbiamo fatto grandi cose lavorando tanto per meritarci serate così. I meriti sono di tutti, miei e dello staff, dei giocatori che sono la parte primaria, dell'ambiente e dei nostri splendidi tifosi".