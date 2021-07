Ipotesi Bologna per Estevez. Lo Spezia non ha esercitato il riscatto dall'Estudiantes

Gli occhi del Bologna su Nahuel Estevez, centrocampista classe '95 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dello Spezia. I liguri non hanno esercitato il diritto di riscatto da 2 milioni di euro che si erano riservati nell'accordo con l'Estudiantes, e dunque il giocatore è rientrato in Argentina. Dove però non intende restare: i felsinei hanno sin qui effettuato soltanto un sondaggio - riporta oggi il Corriere di Bologna -, ma non è escluso che la trattativa decolli nelle prossime settimane.