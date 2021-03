Islanda Under 21, i convocati: presenti Baldursson del Bologna e Bjarkason del Venezia

Attraverso il sito ufficiale della UEFA, è stata resa nota la lista ufficiale dei convocati dell'Islanda per la prima fase dell'Europeo Under 21, in programma dal 24 marzo in Ungheria e Slovenia. Tre calciatori dei nostri campionati fanno parte della lista del ct islandese: Andri Fannar Baldursson del Bologna, Bjarki Steinn Bjarkason del Venezia e lo spezzino Sveinn Aron Gudjohnsen, in prestito all'Odense.

Portieri: Patrik Gunnarsson (Silkeborg, in prestito dal Bentford), Elias Rafn Olafsson (Fredericia), Hákon Rafn Valdimarsson (Grótta).

Difensori: Valgeir Lunddal Fridriksson (Häcken), Ari Leifsson (Strømsgodset), Ísak Ólafsson (SønderjyskE), Finnur Tómas Pálmason (IFK Norrköping), Róbert Orri Thorkelsson (Breidablik).

Centrocampisti: Mikael Anderson (Midtjylland), Andri Fannar Baldursson (Bologna), Ísak Bergmann Jóhannesson (Norrköping), Kolbeinn Finnsson (Dortmund), Hördur Ingi Gunnarsson (FH), Alex Hauksson (Östers), Thórir Jóhann Helgason (FH), Kolbeinn Thordarson (Lommel), Jón Dagur Thorsteinsson (AGF Århus), Willum Thór Willumsson (BATE Borisov).

Attaccanti: Bjarki Steinn Bjarkason (Venezia), Sveinn Aron Gudjohnsen (Odense, in prestito dallo Spezia), Valdimar Thór Ingimundarson (Strømsgodset), Stefán Teitur Thórdarson (Silkeborg), Brynjólfur Andersen Willumsson (Kristiansund).