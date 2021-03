Francia Under 21, i convocati per l'Europeo: c'è il rossonero Pierre Kalulu

Attraverso il sito ufficiale della UEFA, è stata resa nota la lista ufficiale dei convocati della Francia per la prima fase dell'Europeo Under 21, in programma dal 24 marzo in Ungheria e Slovenia. C'è la vecchia conoscenza del nostro campionato Alban Lafont tra i chiamati, ma anche il gioiello Camavinga e il giovane difensore del Milan Pierre Kalulu.

Portieri: Alban Lafont (Nantes), Illan Meslier (Leeds United), Dimitry Bertaud (Montpellier).

Difensori: Colin Dagba (Paris Saint-Germain), Benoît Badiashile (Monaco), Ibrahima Konaté (Leipzig), Wesley Fofana (Leicester City), Faitout Maouassa (Rennes), Adrien Truffert (Rennes), Pierre Kalulu (AC Milan), Jules Koundé (Sevilla).

Centrocampisti: Matteo Guendouzi (Hertha Berlin, in prestito dall'Arsenal), Aurelien Tchouameni (Monaco), Boubacar Kamara (Marseille), Romain Faivre (Brest), Boubakary Soumaré (LOSC Lille), Houssem Aouar (Lyon), Eduardo Camavinga (Rennes).

Attaccanti: Odsonne Edouard (Celtic), Randal Kolo Muani (Nantes), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Jonathan Ikoné (LOSC Lille), Amine Gouiri (Nice).