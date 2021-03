Danimarca Under 21, i convocati per l'Europeo: ci sono Hjulmand e Frederiksen

Attraverso il sito ufficiale della UEFA, è stata resa nota la lista ufficiale dei convocati della Danimarca per la prima fase dell'Europeo Under 21, in programma dal 24 marzo in Ungheria e Slovenia. Due i calciatori che militano in Italia al momento, il centrocampista del Lecce Morten Hjulmand e l'attaccante della Juventus Nikolai Baden Frederiksen.

Portieri: Oliver Christensen (Odense), Mads Hermansen (Brøndby), Peter Vindahl Jensen (Nordsjælland).

Difensori: Frederik Alves Ibsen (West Ham), Mads Bech Sørensen (Brentford), Mads Roerslev (Brentford), Andreas Poulsen (Austria Wien), Rasmus Carstensen (Silkeborg), Sebastian Hausner (AGF Århus), Victor Nelsson (Copenhagen).

Centrocampisti: Gustav Isaksen (Midtjylland), Jacob Bruun Larsen (Anderlecht), Jesper Lindstrøm (Brøndby), Magnus Kofod Andersen (Nordsjælland), Morten Hjulmand (Lecce), Nikolas Nartey (Sandhausen), Victor Jensen (Nordsjælland), Anders Dreyer (Midtjylland).

Attaccanti: Mohamed Daramy (Copenhagen), Nikolai Baden Frederiksen (Tirol, in prestito dalla Juventus), Nikolai Laursen (Emmen), Wahid Faghir (Vejle), Carl Holse Justesen (Rosenborg).