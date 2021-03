Italia, Belotti è il giocatore più prolifico dell'era Mancini: sette gol con l'attuale c.t.

vedi letture

Quello messo a segno questa sera contro la Bulgaria è l'undicesimo gol in azzurro per Andrea Belotti, il settimo con Mancini ct. L'attaccante del Torino è il giocatore più prolifico della gestione dell'attuale commissario tecnico, e dieci delle reti siglate in Nazionale dal classe '93 sono arrivate in trasferta (compresa quella in campo neutro nel 2018 contro l'Arabia Saudita). Il rigore di questa sera è il novantaquattresimo realizzato dagli Azzurri, su un totale di centoquattordici battuti, con una media realizzativa dell'82%.