Italia, Belotti punta su Barella: "Ha fatto un salto di qualità impressionante"

vedi letture

C'è un compagno che ti ha stupito più di altri? Intervistato da Sky Sport, l'attaccante della Nazionale Andrea Belotti ha risposto anche a questa domanda: "Ho sempre detto che in questa Nazionale ci sono tanti giovani bravi. Quello che impressiona più di tutti, a mio avviso, è Barella per il suo modo di giocare e la personalità che mette in campo in tutte le partite. Ha fatto un salto di qualità impressionante negli ultimi due anni".