Italia campione d'Europa! Donnarumma è stato nominato miglior giocatore del torneo

Gianluigi Donnarumma è stato premiato questa sera come miglior giocatore dell'Europeo. Il portiere della Nazionale classe '99 coi suoi rigori parati è stato decisivo, sia in semifinale con la Spagna che in finale contro l'Inghilterra.