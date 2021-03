Italia, Emerson Palmieri sicuro: "Mai visto un gruppo così unito. Siamo una famiglia"

Intervistato da Rai Sport, l'esterno della Nazionale italiana e del Chelsea, Emerson Palmieri, ha fatto il punto sulla stagione azzurra e sul rendimento personale: "L'Italia? Non ho mai lavorato con un gruppo così. Siamo una famiglia e la gioia di stare insieme la portiamo anche in campo. Com'è cambiata la routine col Covid? Non è facile, ma non solo ovviamente nel mondo del calcio. Sono dieci giorni un po' così, fra viaggi e tamponi, ma la soddisfazione di entrare in campo e di vincere è la cosa più importante".