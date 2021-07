Italia, giro sul pullman a Roma non era autorizzato. Il Prefetto: "Hanno deciso Bonucci e Chiellini"

In un'intervista al Corriere della Sera, il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha spiegato che a decidere di effettuare il giro sul pullman scoperto per le strade della Capitale, dopo la vittoria dell'Italia di Euro 2020, sono stati Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci: "Mi risulta che Chiellini e Bonucci hanno rappresentato con determinazione il loro intendimento al personale in servizio d’ordine; a quel punto non si è potuto far altro che prendere atto della situazione e gestirla nel miglior modo possibile". L'autorizzazione era stata negata anche dal ministro dell'interno Lamorgese. "Ci avevano assicurato che il trasferimento sarebbe avvenuto con un autobus coperto. Invece poco dopo l’uscita dal Quirinale si è aggregato un autobus scoperto con la livrea e le scritte dedicate ai campioni d’Europa", ha aggiunto Piantedosi che poi chiude con una frase che lascia spazio alla riflessione: "Mi auguro che l’Italia l’anno prossimo vinca i Mondiali per avere gli stessi festeggiamenti: tratteremo direttamente con i calciatori".