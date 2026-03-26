Italia, il 10 parte dalla panchina. I numeri di maglia per la sfida contro l'Irlanda del Nord
Sono stati resi noti i numeri di maglia dell'Italia in vista della sfida di questa sera contro l'Irlanda del Nord. La maglia numero 10, la più prestigiosa, viene confermata sulle spalle di Giacomo Raspadori, attaccante dell'Atalanta che questa sera partirà dalla panchina. Il 9 va a Mateo Retegui, calciatore che nel 3-5-2 di Gattuso verrà schierato dall'inizio insieme a Moise Kean (con l'11). Di seguito tutta la numerazione completa.
Portieri
1 - Donnarumma
12 - Carnesecchi
22 - Meret
Difensori
2 - Palestra
3 - Dimarco
4 - Spinazzola
6 - Buongiorno
13 - Calafiori
19 - Gatti
20 - Scalvini
21 - Bastoni
23 - Mancini
Centrocampisti
5 - Locatelli
8 - Tonali
14 - Pisilli
16 - Cristante
17 - Frattesi
18 - Barella
Attaccanti
7 - Politano
9 - Retegui
10 - Raspadori
11 - Kean
15 - Esposito
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