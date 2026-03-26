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Italia, il vice ct Riccio: "Gattuso è maturato tantissimo, vive tutto questo con equilibrio"

Italia, il vice ct Riccio: "Gattuso è maturato tantissimo, vive tutto questo con equilibrio"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Dimitri Conti
Oggi alle 20:32Serie A
Dimitri Conti

Luigi Riccio, vice commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato nel pre-partita del playoff per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, contro l'Irlanda del Nord, ai microfoni di Sky Sport: "È arrivato il giorno e lo aspettavamo tutti. Abbiamo lavorato nel modo giusto, ora la questione mentale diventa molto importante. Dal nostro punto di vista arriviamo in maniera positiva, con ottima energia per affrontare questa sfida".

Vi siete affidati ai senatori, i giovani possono aiutarvi a gara in corso?
"Assolutamente sì, negli ultimi anni è diventata determinante la rosa a disposizione. C'erano anche altri ragazzi che meritavano di essere al raduno con noi, però devi fare delle scelte. Siamo comunque contenti di chi è con noi, c'è entusiasmo. E quando inizia a esserci stanchezza, i cambi possono incidere".

Lei è il vice ma anche un amico di Gattuso, come lo vede nell'avvicinamento?
"Devo dire la verità, per come lo conosco è maturato tantissimo e rispetto a quella che può essere la sua grande forza di carattere, sta vivendo tutto questo con equilibrio. Ha trasmesso la giusta leggerezza alla squadra, l'importanza della partita tanto la sanno già da soli".

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