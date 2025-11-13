Italia, Riccio: "Stasera conteranno lavoro e sacrificio. Cambi? Ci fidiamo di chi giocherà"

Luigi Riccio, vice del ct dell’Italia Gattuso, ha parlato ai microfoni della Rai in vista del match contro la Moldova valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Quali atteggiamenti dovremo mettere in campo stasera.

"Quello che ha detto il mister, anche negli altri raduni è sempre stata la stessa cosa. Atteggiamenti, cultura del lavoro e spirito di sacrificio: non sono mai mancati, sono cresciuti e dovremo alimentarli anche stasera".

Tanti cambi: voglia di di dimostrare che la squadra funziona comunque?

"Ci basiamo su quello che vediamo in allenamento. Ci fidiamo molto dei giocatori che saranno in campo e ci aspettiamo molto da loro".

Su quali aspetti della Moldavia vi siete concentrati?

"Dipende molto da noi e dall'atteggiamento, ma queste gare nascondono sempre qualche insidia. Sono nel loro stadio e vorranno fare bella figura, ma noi dovremo avere voglia di imporci da subito".