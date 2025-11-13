Vice-Gattuso prima della Moldova: "Le insidie son sempre le stesse, l'Italia ha voglia di fare"

Luigi Riccio, vice di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con la Moldova. Queste le sue dichiarazioni: "La squadra si è messa a disposizione e ha mostrato voglia di fare e di stare insieme. I ragazzi ci stupiscono tutte le volte da questo punto di vista. A Coverciano i i nostri giocatori, al di là di quello che fanno nei loro club, ci hanno dato delle belle risposte".

Sulla gara contro la Moldova: "Le insidie sono sempre le stesse, su questi campi devi dare sempre qualcosa in più e importi da subito, devi saper affrontare le difficoltà".

Su com'è allenare una Nazionale: "È molto impegnativo ed è diverso rispetto a lavorare in un club, ma abbiamo molto entusiasmo nell'interfacciarci coi giocatori. Continuiamo su questa strada".

Le formazioni di Moldova-Italia

Moldova (3-5-2) - Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. A disposizione: Timbur, Avram, Cucos, Bitca, Bodisteanu, Damascan, Caimacov, Fratea, Bors, Forov, Bogaciuc, Platica. Commissario tecnico: Lilian Popescu.

Italia (4-4-2) - Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Dimarco, Locatelli, Ricci, Politano, Retegui, Gabbia, Frattesi, Esposito, Bastoni, Di Lorenzo. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.