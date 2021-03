Italia, Immobile o Belotti? Lippi: "In Nazionale bisogna essere sempre pronti a cambiare"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Marcello Lippi si sofferma anche sulle scelte di Mancini per i vari ruoli della Nazionale. In particolare, sul ballottaggio Immobile-Belotti: "Perché parlate di ballottaggio? Perché stanno giocando una partita a testa? Guardate che in Nazionale bisogna essere sempre pronti a cambiare. Il ricambio è naturale, in certe situazioni. Ci sono tempi e obblighi nella gestione del gruppo. Per esempio, in questo caso ci sono stati 38 convocati. Normale prevedere rotazioni. Importante è mantenere gli stimoli e la condivisione degli obiettivi".