Italia-Irlanda del Nord, le ultime di formazione: Pellegrini vince il ballottaggio con Barella

Ultime sulla formazione dell'Italia che questa sera scenderà in campo contro l'Irlanda del Nord nella prima gara del girone di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Secondo quanto riportato da Sky Sport Lorenzo Pellegrini avrebbe vinto il ballottaggio con Nicolò Barella, arrivato in ritiro solo due giorni fa. Per il resto davanti a Donnarumma ci saranno Florenzi, Bonicci, Chiellini ed Emerson Palmieri, con Locatelli e Verratti a completare la mediana. Il tridente d'attacco sarà invece composto da Berardi, Immobile e Insigne.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.