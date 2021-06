Italia, Jorginho: "La Svezia? Ricorderò per sempre Buffon che piange. Adesso serve cuore"

All’interno della trasmissione “Sogno Azzurro” il documentario sulla Nazionale italiana allenata di Roberto Mancini ha parlato Jorginho, centrocampista degli azzurri e del Chelsea appena laureatosi campione della Champions League: “L’eliminazione contro la Svezia? Non dimenticherò mai Buffon piangere perché chiudeva il suo percorso Nazionale con l’eliminazione dal Mondiale. Per rialzarsi ci vuole cuore, amore e credere in ciò che vuoi. La scelta della maglia azzurra? Amo il Brasile sono nato lì ma l’Italia mi ha accolto e quando ho dovuto scegliere non ho avuto dubbi. Era giusto sceglierla. Adesso vogliamo rialzarci per ripartire”.