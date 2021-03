Italia, Mancini: "Le gare facili non esistono. Oggi siamo riusciti a fare bene e a non rischiare"

“Le partite facili non esistono, specialmente fino a quando non le sblocchi. In questa siamo riusciti a fare bene e non rischiare, ancora un ottimo lavoro dei ragazzi!”. A scriverlo è Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, dopo il successo per 2-0 di oggi sul campo della Bulgaria.