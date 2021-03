Italia, Mancini su Zaniolo: "Non possiamo rischiare di chiamarlo se non sarà pronto"

Nella sua conferenza stampa a Coverciano, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato anche della possibile convocazione per l'Europeo di Nicolò Zaniolo: "Lo stiamo seguendo, valuteremo quando rientrerà in squadra. Un pensiero ce lo facciamo, ma allo stesso tempo non possiamo rischiare di chiamarlo se non sarà pronto. È un ragazzo giovane che potrà giocare competizioni importanti. Dovremo essere sicuri".

