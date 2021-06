Italia, Pessina: "Come prima cosa ho parlato con Sensi. Sono dispiaciuto per lui"

vedi letture

Matteo Pessina, centrocampista dell’Italia, parla così ai canali ufficiali della Nazionale: “Emozione indescrivibile poter fare una competizione del genere, è motivo di orgoglio e onore far parte di questo gruppo. Ho parlato subito con Sensi quando si è fatto male, come prima cosa mi sono dispiaciuto per lui: so che emozione sarebbe stata fare l’Europeo, poi siamo amici. Dopo il lockdown dello scorso anno mai avrei creduto di poter essere convocato, ma da lì è stato un crescendo. Tutto talmente veloce che quasi non me ne sono reso conto. Ora però sono qui, una volta finito ripenserò a tutto ciò che sto facendo”.

Cosa ha pensato appena arrivato a Coverciano?

“Mi ha fatto impressione vedere così tanti campioni di club diversi seduti alla stessa tavola parlando di calcio, come fratelli, nella stessa lingua. Giocare con la maglia azzurra è davvero emozionante, i gol me li sono goduti ma molto di più l’esordio a Firenze”.

Che canzone ha cantato come introduzione?

“Albachiara. Malissimo, perché non so cantare… Ma è un rito che si fa, l’ho accettato volentieri”.

Come se la cava alla Playstation?

“Io non ce l’ho e non ci gioco, sono tra i pochi. Però c’è un ping pong, grandi sfide con Locatelli che pensa di essere più bravo, e poi il biliardo”.

Stadio Olimpico… Cosa sente?

“I nostri tifosi che ci incitano".