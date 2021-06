"Italia scheggia impazzita all'Europeo". Rivedi le parole di Buffon sulla Nazionale

Gianluigi Buffon, durante la conferenza stampa di presentazione della sua Academy andata in scena nella giornata di ieri, ha parlato anche della Nazionale italiana e dell'Europeo: "Donnarumma è una certezza della nostra Nazionale, è un campione e sta facendo un grande percorso insieme a tutti gli altri giocatori. Voglio fare i complimenti a tutti, Mancini compreso, che ha stravolto in maniera travolgente quello che aveva ereditato. C'è tanto di suo. Erano 5 anni che non vivevamo più con entusiasmo un evento simile, ma siamo una Nazione che ha bisogno di vivere queste emozioni".

Buffon parla della Nazionale