Italia, test contro la Cremonese Primavera: Bernardeschi e Meret schierati con i grigiorossi

vedi letture

L'Italia sta giocando un questi minuti un'amichevole contro la Primavera della Cremonese a Coverciano, con i giocatori che non sono scesi in campo ieri contro la Svizzera che stanno disputando questo test per tenersi in forma. Rispetto alle formazioni del primo tempo, nel secondo Bernardeschi e Meret sono stati schierati con la Cremonese, mentre Sirigu e Raspadori con l'Italia.