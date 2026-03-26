Italia, Tonali: "Più liberi di testa dopo l'1-0. Dobbiamo vincere, non abbiamo altra scelta"

Il centrocampista dell’Italia Sandro Tonali ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord nel match valido per la semifinale playoff per accedere ai Mondiali 2026.

Il tuo gol l'ha stappata.

"Era un po' il replay della partita con l'Estonia a Bergamo. Avevamo contro una squadra fisica e ultimamente avevamo sofferto questo. Bravi a sfruttare i nostri momenti".

Meglio nel secondo tempo.

"C'era un po' di tensione, poi piano piano è cambiata la partita. Dopo l'1-0 abbiamo iniziato ad essere liberi di testa. Abbiamo fatto una buona prestazione, attenti ai loro punti di forza".

Iniezione di fiducia?

"Deve esserlo, dobbiamo essere positivi come sempre da quando c'è il mister. Dobbiamo vincere, non abbiamo altra scelta".