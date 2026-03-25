Italia U21, Fini: "Baldini ci trasmette emozioni fantastiche. Un onore essere qui"
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Seydou Fini, centrocampista offensivo del Frosinone in prestito dal Genoa, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parlando così direttamente dal ritiro dell'Italia Under 21: "Per me è un grandissimo onore indossare questa maglia e soprattutto rappresentare l'Italia ai massimi livelli internazionali ed europei. Ho trovato un gruppo fantastico, uno staff meraviglioso".
Fini ha raccontato anche che cosa significa lavorare con Silvio Baldini: "Il mister riesce sempre a trasmetterci delle emozioni fantastiche per poter lottare tutti insieme per un obiettivo unico per tutto il Paese. Il mio focus è su dare sempre il massimo e il meglio di me stesso. Sono un giocatore abbastanza dinamico, rapido, brevilineo e da uno contro uno".
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