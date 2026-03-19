Frosinone, Fini: "Non importa essere titolare, ma farsi trovare pronti quando il mister lo chiede"

Seydou Fini è stato il grande protagonista della vittoria del Frosinone sul Bari con un gol e un assist alla sua prima presenza da titolare, la terza complessiva, da quando è arrivato a gennaio. Intervistato nel post gara il classe 2006 ha parlato del suo stato d'animo dopo una serata da ricordare: "Sono felice. Oggi l’obiettivo erano i tre punti. Come dice il mister, ogni partita è una tappa del percorso e quella di oggi lo era: - si legge sui canali ufficiali del club - era importante portare a casa la vittoria. Quando ho segnato ero contento soprattutto per il contributo dato alla squadra”.

Sei arrivato a Frosinone sapendo che nel tuo ruolo giocava uno dei migliori (Fares Ghedjemis NdR) della categoria. Oggi hai risposto con una grande prestazione: da parte tua c’è l’ambizione di giocare dal primo minuto?

“Prima di venire qui seguivo la squadra e sapevo che stava facendo un lavoro fantastico. Conoscevo anche il valore del giocatore nel mio ruolo, però sono arrivato con l’idea di dare una mano alla squadra, sia nel piccolo che nel grande, per raggiungere l’obiettivo. Poi le scelte spettano al mister, ma secondo me non è fondamentale essere titolari: l’importante è farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa e dare sempre il massimo per la squadra”.

Cosa si respira all’interno dello spogliatoio? Quanta motivazione avete per dare il massimo in queste ultime gare?

“La cosa che rende speciale questo gruppo è la voglia di tutti di dare il massimo, indipendentemente dai minuti giocati. L’obiettivo è comune e si lavora ogni giorno al massimo. Credo che tutti abbiano le qualità per dare il meglio di sé e aiutare la squadra”.