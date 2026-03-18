Il Frosinone ora ha anche l'alternativa a Ghedjemis: gol e assist per il 2006 Fini

Per la prima volta in questo campionato il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini ha deciso di tenere a riposo quel Fares Ghedjemis che con dieci reti, e non solo, è il trascinatore della formazione ciociara che appare completamente trasformata rispetto a un anno fa. E la scelta di sostituirlo nell’undici titolare con il giovane Seydou Fini, arrivato a gennaio dal Genoa e fin qui poco utilizzato (46’ minuti spalmati su due gare), si è rivelata vincente.

Il classe 2006 infatti è stato assoluto protagonista della vittoria contro il Bari che ha permesso al Frosinone di riavvicinare il secondo posto occupato dal Monza. Dopo l’avvio shock con la rete di un altro 2006, il barese Emanuele Rao, il Frosinone si è aggrappato alla freschezza e al talento dell’italiano (8 presenze e 3 reti nell’Under 21) che prima si è messo in proprio segnando la rete del pari dopo un paio di dribbling ubriacanti ai danni di Dorval per poi battere a rete sul primo palo sorprendendo Cerofolini, poi nella ripresa ha sfruttato una rimessa di Calò per arrivare sul fondo e crossare un pallone per l’accorrente Corrado che si è trasformato nel gol vittoria.

Un gol e un assist all’esordio da titolare come forse neanche lui si immaginava e un messaggio chiaro a tutte le avversarie. Il Frosinone ora ha trovato anche un valido sostituto di Ghedjemis. Una notizia che di certo fa felice anche quel Genoa che ne detiene il cartellino.