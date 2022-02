Italiano: "A La Spezia sono passato da traditore ma le condizioni erano cambiate"

Vincenzo Italiano è stato contestato aspramente da parte dei suoi ex tifosi quando per la prima volta, pochi giorni fa, si è presentato al Picco da avversario. "Passo per un traditore - ha raccontato l'allenatore della Fiorentina in una lunga intervista a La Repubblica - Per uno che aveva firmato il rinnovo poi ha voltato le spalle e scelto un'altra. La realtà è che avevo firmato a certe condizioni che sono improvvisamente cambiate. I fischi però per me sono sinonimo di passione e credo che i tifosi spezzini mi abbiano voluto bene".