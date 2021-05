Jacobelli: "Juve, Pirlo domenica conoscerà il suo destino. Questa Dea merita solo applausi"

“Ma questa Dea merita solo applausi”. Dalle colonne di Tuttosport, il direttore Xavier Jacobelli commenta così la finale di Coppa Italia vinta ieri dalla Juventus: “È, questo, anche il diciannovesimo alloro che Andrea Agnelli può allineare al J Museum negli undici anni della sua gestione, compiutisi proprio ieri, giorno del quarantaduesimo compleanno di Andrea Pirlo. Al tecnico, i bianconeri non potevano fare un regalo più gradito, gratificandolo di una profonda soddisfazione. Dopo la Supercoppa, egli ha conquistato anche il trofeo nazionale: domenica conoscerà il suo destino che sarà anche nelle mani proprio dell’Atalanta. […] Tuttavia, nonostante abbia perso, nulla si deve rimproverare questa straordinaria Dea, che non è né il risultato di una congiuntura astrale favorevole e nemmeno un miracolo, ma il frutto di undici anni di lavoro duro scaturito dalla rifondazione del club, impostata sin da quella notte fra il 3 e il 4 giugno 2010, quando Antonio Percassi ritornò al vertice della società, gettando le basi del rilancio che negli ultimi cinque anni gasperiniani ha mandato in orbita la Dea. […] Per questo, deve essere fiera di se stessa: si è arresa soltanto a una grande Juve e deve essere più che mai fiera di se stessa. Fra tre giorni può chiudere il campionato al secondo posto, mai raggiunto prima in quasi 114 anni di storia. La ciliegina che Gasperini desiderava mettere sulla torta non è arrivata, ma è soltanto questione di tempo. Una mera questione di tempo”.