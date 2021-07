Jindong Zhang si è dimesso da presidente di Suning, il figlio Steven candidato amministratore

Jindong Zhang si è dimesso dalla carica di presidente di Suning e assumerà quella di presidente onorario. Le dimissioni sono state annunciate dalla stessa Suning.com in una nota alla Borsa di Shenzhen, nella quale si aggiunge che le funzioni di presidente saranno svolte temporaneamente da Ren Jun, membro del consiglio di amministrazione. L’ormai ex presidente ha suggerito il figlio Steven Zhang, attuale presidente dell’Inter, come candidato al ruolo di amministratore delegato non indipendente della holding di Nanchino. Per lo stesso ruolo i candidati sono in totale quattro e saranno presentati alla quarta assemblea generale straordinaria nel 2021 della società, che si terrà il prossimo 29 luglio.

Questa la lettera scritta da Jindong Zhang: "Ogni modifica apportata al momento serve a migliorare lo sviluppo di Suning.com. Successivamente, dobbiamo promuovere con fermezza l’approfondimento della vendita al dettaglio. Assorbire e introdurre con coraggio più talenti esterni. Nei giorni a venire, in qualità di presidente onorario di Suning.com, continuerò a combattere fianco a fianco con tutti. Con più capitali industriali e gruppi di esperti del settore, Suning.com cavalcherà sicuramente il vento e le onde e salperà".