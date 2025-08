Ufficiale Sudtirol, Lorenzo Lonardi lascia e si trasferisce al Ravenna a titolo definitivo

Tramite i propri canali ufficiali il Sudtirol ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Lorenzo Lonardi, il quale si trasferisce al Ravenna in Serie C. Di seguito il comunicato:

Lorenzo Lonardi lascia l’FC Südtirol e si trasferisce alla società Ravenna Football Club 1913, club militante in Serie C. Le due società hanno trovato l’intesa per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni del centrocampista classe 1999.

Lonardi era approdato all’FC Südtirol nell’estate del 2023, totalizzando 15 presenze nella stagione 2023-2024. Nel corso dell’ultima annata ha giocato in prestito al Pescara in Serie C.

L’FC Südtirol ringrazia Lorenzo Lonardi per l’impegno profuso e gli augura i migliori successi per il prosieguo della sua carriera.