Jovic fa un passo indietro: "Sono stato frainteso, la Fiorentina è un grande club"

vedi letture

Dopo l'intervista rilasciata da Luka Jovic alla testata ATV, nella quale avrebbe spiegato come l'avventura alla Fiorentina per lui sia solo un trampolino di lancio per tornare a giocare in una big, l'entourage dell'attaccante ha fatto pervenire ai media serbi delle dichiarazioni dell'ex Real Madrid che ha smentito tutto: "Mi dispiace se la mia risposta è stata interpretata male dai media, premette il giocatore viola, mi sento molto bene alla Fiorentina, sono completamente concentrato sulla mia stagione qui e non ricordo di essere stato più felice e realizzato. L'unica cosa che posso dire è che continuerò a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi in questa stagione e spero di lasciare un grande impatto qui. La Fiorentina è un grande club, un club dove hanno giocato alcuni dei più grandi nomi del calcio. Mi piacerebbe che il mio nome apparisse in quella lista e spero di meritare con le mie partite il rispetto che ho per questa maglia".