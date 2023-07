Jovic via dalla Fiorentina? Dalla Turchia: incontro Ramadani-Galatasaray per l'attaccante

La prima stagione italiana di Luka Jovic non è andata come atteso. L'attaccante serbo ha fatto più fatica del previsto nel 4-3-3 di Italiano, commettendo diversi errori e perdendo anche la titolarità nel finale di stagione. Nonostante un altro anno di contratto, con opzione di rinnovo per altri due anni, Jovic potrebbe lasciare Firenze in estate, a patto di ricevere una buona offerta.

Stando a quanto si riporta in Turchia, nelle scorse ore l'agente dell'ex Real Madrid, Fali Ramadani, avrebbe incontrato il Galatasaray per capire i margini di un possibile trasferimento di Jovic al Gala. I turchi mettono sul piatto 2.5 milioni a stagione per l'attaccante serbo, ma non hanno ancora avanzato offerte concrete nei confronti dei viola. In settimana Ramadani volerà a Firenze per incontrare la dirigenza viola e provare a capire quale sia la volontà delle parti.