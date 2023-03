Juric avvisa il Torino: continuerà in granata solo se verranno confermati i big

Ivan Juric ultimamente è felice al Torino, ma con la società riguardo alla propria permanenza sulla panchina granata ha parlato chiaro. Come riportato da Tuttosport, il tecnico croato continuerà solamente se il club deciderà in estate di confermare i calciatori più forti in rosa. L'ex Hellas Verona non vuole ricominciare il lavoro da zero un'altra volta.