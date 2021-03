Juric: "Il Benevento aveva messo in crisi Juve e Roma, non mi aspettavo una serata così serena"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria di Benevento, mister Ivan Juric ha commentato così il netto 3-0 dei suoi: "Non mi aspettavo di vivere una serata così serena, il Benevento in casa aveva messo in difficoltà Juventus, Torino e Roma. Contro i giallorossi, nonostante l'inferiorità numerica, non avevano subito un tiro in porta. Siamo stati quasi perfetti, devo fare i complimenti ai ragazzi perché stiamo crescendo esponenzialmente settimana dopo settimana", le dichiarazioni del tecnico del Verona.