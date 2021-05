Juric sbotta in diretta su Sky, Marchisio lo applaude: "Ci vuole coraggio"

La sfuriata di Juric, che ha abbandonato anzitempo l'intervista nel dopo-gara a Sky per una domanda mal digerita, raccoglie l'inattesa approvazione di Claudio Marchisio. Questo il contenuto del tweet pubblicato pochi minuti fa dall'ex centrocampista bianconero: "E comunque complimenti a Juric. Non si può iniziare l'intervista con certe parole. E avere il coraggio di andare via e non continuare l'intervista è stata la decisione più giusta. Come ha detto il mister: 'Solo in Italia'".