Juric su Izzo: "Non chiedete a me ma al medico: ha preso una botta tre settimane fa"

Conferenza stampa pre Lazio per il Torino di Ivan Juric col tecnico croato che durante la chiacchierata coi giornalisti si è soffermato anche sulle condizioni di Izzo. "Non dovete chiedere a me. Ha preso una botta, ma è di tre settimane fa. Bisogna chiedere al medico. Ancora non sta bene, ma nessuna polemica. Anche per Belotti speravo in una progressione diversa, invece dopo tanto tempo ancora non riesce a corricchiare. Quando è così, si è preparati".