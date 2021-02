Juric su Lasagna: "Forse osservo il calcio in modo diverso ma quando lo vedo sono felice"

vedi letture

Come ha lavorato in settimana con Lasagna? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona che quest'oggi in conferenza stampa - alla vigilia della sfida contro la Juventus - ha risposto così: "Kevin è top. Forse sono io che vedo il calcio in un modo diverso. Quando vedo un giocatore così sono felice: come si è creato le occasioni, i movimenti che ci hanno permesso di ripartire. Quando uno fa così non mi soffermo sull'errore. Dall'inizio abbiamo preso questa strada, sapendo chi siamo: tolleriamo gli errori, non gli atteggiamenti sbagliati. I nostri non sono top player, quando fanno errori non è un problema, è un problema quando sbagliano l'atteggiamento".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Juric