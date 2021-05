Juve, Allegri aveva parlato anche al Real di Locatelli. Alternativa Pjanic, ma in prestito

Un regista per Massimiliano Allegri. Rinforzare il centrocampo è una delle priorità della nuova Juventus, e quel ruolo è una delle prime richieste del tecnico livornese. Il nome in cima alla lista resta quello di Manuel Locatelli, che secondo La Gazzetta dello Sport lo stesso allenatore bianconero aveva indicato anche al Real Madrid nei colloqui avuti col club spagnolo. Allegri, del resto, è l’allenatore che ha chiamato per primo Locatelli in prima squadra al Milan: per il centrocampista, la Juve resta la soluzione preferita, ma c’è da trovare l’intesa col Sassuolo. Tra le alternative, resta viva e gradita quella che riporterebbe Miralem Pjanic a Torino. Da capire, però, la fattibilità economica dell’affare, considerata la valutazione molto alta del bosniaco nell’affare con Arthur. Una soluzione sarebbe un altro scambio, ma è difficile capire con chi (se non proprio il brasiliano, complicato); l’altra porta a un prestito, ma i tempi del mercato, a giugno ancora da iniziare, non sono maturi.