Juve, Allegri: "Oggi importante per noi. Scelte fatte pensando alla Champions? No"

vedi letture

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn prima del derby: “È una partita molto importante per noi, è un altro pezzettino che dobbiamo portare a casa per cercare di arrivare all’obiettivo finale che è entrare nelle prime quattro”.

Scelte a centrocampo fatte anche pensando alla Champions?

“Assolutamente no, io valuto le partite che ci sono da giocare al momento. Vedremo chi rimarrà in piedi e chi sarà pronto per giocare martedì”.