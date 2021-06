Juve, anche Skorupski in lista per il vice-Szczesny. Nel caso, il Bologna punterebbe su Strakosha

Si prospetta un'estate particolarmente calda in Serie A per quanto riguarda i portieri. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il resto del Carlino, tra i nomi accostati alla Juventus (alla ricerca di un vice-Szczesny dopo l'addio di Buffon) filtra anche quello di Lukasz Skorupski del Bolgona, già vice dell'ex Roma e Arsenal nella nazionale polacca nel corso di questo europeo. Da Casteldebole - si legge - il cambio tra i pali non è considerato né un nodo né una priorità, in un'estate condizionata dalla crisi Covid. Ad ogni modo, se Skorupski dovesse finire in questo giro di portieri, ecco che il Bologna volgerebbe il proprio sguardo a Thomas Strakosha, portiere albanese in uscita dalla Lazio.