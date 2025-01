TMW Juve, Arthur in partenza da Caselle direzione Girona: le immagini del centrocampista

vedi letture

Arthur Melo è pronto a diventare un centrocampista del Girona. Come testimoniato dal video di TMW il centrocampista della Juventus è in partenza dall'aeroporto di Caselle per raggiungere la Spagna e iniziare la sua nuova avventura in Catalogna. Battuta la concorrenza del Santos, che sperava di tesserare il brasiliano, ma alla fine il Girona è riuscito a trovare l'accordo definitivo con i bianconeri.

L'ultima avventura di Arthur a Firenze.

Classe 1996, Arthur nella scorsa stagione è stato buon grande protagonista dell'annata della Fiorentina ma complice una flessione nella seconda parte non è stato riscattato dalla società gigliata. Ha concluso l'annata con 48 presenze complessive e due reti, mentre quest'anno non è mai stato inserito nel gruppo capeggiato da Thiago Motta.

Il 5 giugno Arthur salutò così i tifosi della Fiorentina: "Salve tifosi viola, voglio esprimere la mia gratitudine per il piacere di aver vissuto in questa città e giocato in questa incredibile squadra. La mia famiglia e io apprezziamo tutto l'affetto che abbiamo ricevuto. Questo sarà un ricordo che porterò per sempre nel mio cuore". La scorsa estate non è poi riuscito a trovare un altro club e ora è ancora lì, alla Juventus, nella speranza di trovare un nuovo club entro lunedì.