Milan, Landucci: "Come sta Leao? Non volevamo rischiarlo, domani sapremo"

Milan, Landucci: "Come sta Leao? Non volevamo rischiarlo, domani sapremo"
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:53
di Marco Pieracci

Marco Landucci, vice allenatore del Milan, analizza ai microfoni di Canale 5 la vittoria per 2-0 sul Bari nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: "Buonissimo atteggiamento, non era facile perché era la prima ufficiale. Abbiamo sbagliato qualche gol di troppo nel primo tempo, ma la squadra ha fatto una partita seria".

Come sta Leao?
"Non lo so, è uscito perché ha avuto questo fastidio e non volevamo rischiare più di tanto. Vedremo domani quale sarà il risultato degli esami medici".

Vedremo sempre la difesa a tre?
"A seconda delle situazioni, sapevamo che loro sarebbero stati molto stretti: il piano di gioco era questo. C'è da migliorare perché ci hanno tirato qualche volta di troppo in porta e non ci piace".

Come valuta la prova di Loftus-Cheek
"Lui è un giocatore con una forza straordinaria, ma deve inserirsi di più anche se ha fatto una buona partita perché quando parte è difficile fermarlo".

Gimenez resterà?
"Di mercato non posso parlare, Santi è un giocatore importante per noi: è arrivato il 4 agosto e sta facendo bene. Siamo contenti del suo atteggiamento e di quello della squadra, poi bisogna fare i risultati ma ci sono delle buone possibilità. Adesso ci godiamo stasera e poi penseremo alla Cremonese".

Allegri cosa le ha detto?
"No, non l'ho ancora visto perché non può entrare nello spogliatoio. Siccomo lo conosco, sarà contento di alcune cose e meno di altre, ci dovremo lavorare in settimana".

