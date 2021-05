Juve, Buffon: "Nel cuore di un tifoso c'è sempre la speranza che non sia un addio definitivo"

vedi letture

In attesa dell'ultima di campionato, l'ultima partita di Buffon con la Juve resterà con ogni probabilità la finale di Coppa Italia: "Sicuramente è stata una serata differente, più felice rispetto all'addio di tre anni fa. C'è stata meno commozione perché era un déjà vu, qualcosa di già vissuto e che credo difficilmente possa capitare ad altri calciatori - ha detto Buffon a Sky Sport -. Quindi acquisisci dimestichezza con determinate situazioni, e impari a gestirle bene. Nel caso dell'altra sera quello che interessava a tutti non era il saluto a Gigi ma la vittoria della Coppa Italia. Questo ha fatto sì che giocatori e pubblico fossero focalizzati solo sul match. Nel cuore di un tifoso, come del sottoscritto, c'è sempre la speranza che non sia un addio definitivo. Tre anni fa non conoscevo il mio futuro, e la vita ha fatto sì che io e la Juve ci incontrassimo di nuovo. È questo quello che rimane nel cuore di tutti: non c'è nessuna porta chiusa, le vie della vita sono infinite, chissà mai che ci si rincontri. È un sentimento molto bello, che resta a tutti".