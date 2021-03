Juve, col Benevento maglie speciali: nei numeri messaggi contro il razzismo

Una domenica particolare per la Juventus, soprattutto per quanto riguarda le maglie. Contro il Benevento, il club bianconero “vestirà” contro il razzismo: Cristiano Ronaldo&Co scenderanno infatti in campo con delle casacche speciali. Sui numeri saranno infatti impressi dei messaggi di sensibilizzazione contro il razzismo. Una scelta, encomiabile, per mandare un messaggio chiaro nella Giornata internazionale contro la discriminazione razziale.