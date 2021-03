Juve, due giorni liberi e da martedì testa al derby col Toro. Alex Sandro verso il recupero

Questa domenica la Juventus si sta godendo il primo dei due giorni di riposo concessi da mister Pirlo durante la sosta del campionato. La ripresa dei lavori è fissata infatti per martedì pomeriggio, quando la squadra bianconera tornerà al JTC per continuare a preparare la tanto attesa gara contro il Torino di sabato prossimo alle ore 18. Per il derby, sottolinea il portale TuttoJuve, la Vecchia Signora dovrebbe recuperare Alex Sandro in difesa.