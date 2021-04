Juve, Dybala torna e segna dalla panchina: non gli accadeva da prima del lockdown

L’ultimo gol da subentrato in Serie A di Paulo Dybala risale a prima del lockdown. Lo evidenzia Opta, che rileva come, prima del 2-0 siglato oggi al Napoli dopo essere entrato dalla panchina, sia il primo gol dell’argentino in questa veste da quello segnato all’Inter a marzo 2020.