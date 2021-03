Juve, finalmente Dybala di nuovo a disposizione. E Pirlo ritrova anche Ramsey

Ripresa dei lavori alla Continassa con l’avvicinamento al derby della Mole, e a una settimana cruciale per la risalita, più in termini di entusiasmo che di classifica, della Juventus. Gara col Torino alla quale non parteciperà Gigi Buffon, squalificato per una giornata dalla Corte Federale d’Appello Nazionale che ha accolto il ricorso del Procuratore Federale dopo esser stato deferito per un’espressione blasfema pronunciata nella partita di Parma dello scorso dicembre. Buffon che era presente quest’oggi al centro sportivo bianconero per il primo allenamento della settimana, al quale non hanno partecipato i nazionali impegnati in giro per l’Europa che cominceranno a rientrare dalla giornata di domani. La notizia più lieta però ha un nome e un cognome ben noto: Paulo Dybala.

DYBALA DI NUOVO IN GRUPPO - L’attaccante argentino è tornato ieri per la prima volta da quel maledetto 10 gennaio, giorno in cui il ginocchio sinistro ha ceduto, a lavorare con il resto della squadra. La cronistoria delle problematiche dell’argentino è ormai più che nota: stop con il Sassuolo con la diagnosi che recitava “lesione di basso grado del legamento collaterale mediale” e rientro previsto in circa 15-20 giorni. Giorni che poi sono diventati 79 fino alla seduta con il resto dei compagni di ieri e che diventeranno 83 fino alla prossima apparizione tra i convocati programmata per il prossimo sabato nella sfida contro i cugini granata. Nel mezzo di questi due mesi abbondanti, dolori, consulti con gli specialisti di Barcellona e Innsbruck, tanta corsa ma poco contatto con il pallone. Che nelle ultime ora ha ripreso ad essere il compagno che ha sempre caratterizzato la vita della Joya che finalmente, dopo settimane travagliate, comincia a rivedere la luce.

E TORNA ANCHE RAMSEY - E anche il centrocampista gallese ha ripreso a correre assieme ai giocatori rimasti a Torino in queste settimane. L’ex Arsenal, fermatosi dopo l’eliminazione dalla Champions League con il Porto, ha definitivamente recuperato dalla lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. L’ennesimo infortunio di una lunga serie che ha caratterizzato l’esperienza del gallese a Torino giunta, verosimilmente, agli ultimi due mesi della sua storia. Ma intanto, in attesa dei giocatori impegnati con le nazionali, Andrea Pirlo ritrova sia Ramsey che Dybala.