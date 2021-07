Juve, Frabotta tra Genoa ed Atalanta. Ma Allegri può cambiare le carte in tavola

vedi letture

Gianluca Frabotta è un nome molto chiacchierato sul mercato, con Genoa ed Atalanta pronte a portarlo via dalla Juventus nel corso di questa sessione di mercato. Ma il suo destino non è ancora scritto, come riporta Gazzetta.it: il terzino, infatti, verrà valutato in ritiro dal neo tecnico Allegri, che solo dopo averlo testato darà o meno il via libera alla cessione. Il futuro di Frabotta, inoltre, è strettamente legato a quello di Pellegrini: solo uno dei due, infatti, lascerà Torino quest'estate.