Juve, futuro da decidere per Rovella: per i bianconeri deve giocare, al Genoa tante panchine

vedi letture

Futuro da decidere per Nicolò Rovella. Il centrocampista è già promesso sposo della Juventus, ma in prestito al Genoa fino a giugno 2022. Secondo Tuttosport, i bianconeri vogliono però essere certi che sia protagonista: in questa stagione, 21 presenze e tante panchine. Se non gioca, la Juve non può essere soddisfatta: per anticipare il trasferimento, però, bisognerebbe accontentare le condizioni del Genoa.